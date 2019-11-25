تشكيل لجنة أزمة لمتابعة سير العملية التعليمية بعين زارة

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة”، اجتماعًا، مع مديري المدارس وعدد من العاملين بمراقبة التعليم ببلدية عين زارة في طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل بحث المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بالمنطقة وسُبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمسرح مدرسة الرازي، مراقب التعليم ببلدية عين زارة ومديري المكاتب والأقسام بالمراقبة ومديري مدارس التعليم العام والخاص ومدير مكتب المتابعة بالوزارة.

وأطلع مديري المدارس الوكيل على الموقف العام لسير العملية التعليمية بالمنطقة لاسيما فيما يتعلق باحتياجات المدارس التي استقبلت الطلاب والتلاميذ ووضعوه في صورة الأوضاع التي تعيشها المنطقة وكيفية استقبال ومعاملة الطلبة النازحين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير الاحتياجات لتلك المدارس بشكل عاجل وتشكيل لجنة أزمة داخل المراقبة لمجابهة الصعوبات والمعوقات بشكل يومي، وكذلك تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لقسم الصيانة والخدمات بالمراقبة للقيام بأعمال الصيانة السريعة للمدارس المتضررة جراء العدوان علي طرابلس.

من جانبه أوضح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية “علي القويرح” وجود كميات كافية لسد احتياجات المدارس خلال العام الدراسي الجاري من الوسائل والمستلزمات التعليمية المتمثلة في المقاعد والخطاطات والسبورات والكتاب ،لافتاً إلى أنه في حال حدوث عجز في صنف ما بسبب النزوح اليومي ينبغي التواصل من قِبل لجنة الأزمة في المراقبة بالمصلحة وستتم معالجة العجز بشكل فوري، وفق قوله.