تشكيل مركز إعلامي لعملية «بركان الغضب»

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل مركز إعلامي لعملية بركان الغضب برئاسة عبد العظيم الشقماني وعضوية 6 أشخاص آخرين.

ويتولى المركز بموجب القرار رصد وتجميع وتنظيم المحتوى الإخباري الخاص بالعملية، وإنتاج ونشر وتحديث المعلومات والبيانات والأخبار، إضافة إلى تنظيم الظهور اليومي للناطق باسم الجيش الليبي وباسم عملية بركان الغضب.

وستنتهي أعمال المركز بانتهاء العمليات العسكرية على الأرض، كما سمح القرار للمركز بالاستعانة بمن يراه مناسبًا، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل فرق عمل فنية تعمل تحت إشرافه.