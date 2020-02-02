تطابق «تام ومطلق» في وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول الملف الليبي

تم الاتفاق على احتضان الجزائر وتونس جلسات حوار بين الأطراف الليبية. [رئاسة الجمهورية التونسية]

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أن هناك تطابق تام ومطلق، في وجهات النظر بين الجزائر وتونس على كل المستويات، من بينها القضايا الجهوية والدولية وفي مقدمتها الملف الليبي.

وشدد تبون في ندوة صحفية، الأحد بالعاصمة الجزائر، أعقبت المحادثات التي جمعته مع نظيره التونسي قيس سعيد بمقر رئاسة الجمهورية، على أن حل الملف الليبي ينبغي أن يكون ليبي-ليبي، مؤكدا على ضرورة إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبرز الرئيس الجزائري على ضرورة أن تكون تونس والجزائر هما بداية الحل للأزمة الليبية، من خلال عقد لقاءات مع كل الليبيين وكل القبائل الليبية، إما في تونس أو في الجزائر، من أجل الانطلاق في مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة تؤدي إلى انتخابات عامة وبناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية، بشرط أن يقبل هذا الاقتراح من طرف الأمم المتحدة.

هذا وأدى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الأحد، زيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وعقد الرئيسان بمقر القصر الرئاسي “المرادية” لقاء على انفراد تم التطرق خلاله إلى جملة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيسان على الاتفاق وتطابق وجهات النظر حول المسائل التي تطرقا إليها خلال جلسة المحادثات.

كما أكد الرئيسان على أهمية بناء المغرب العربي الكبير ودفع العمل المغاربي المشترك في اتجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.