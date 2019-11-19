تطورات الوضع الميداني والإنساني.. محاور لقاء «سيالة» بأمين عام الأمم المتحدة

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اجتماعًا الاثنين، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي بأن الاجتماع تركز حول تطورات الوضع الميداني والإنساني، حيث أوضح الوزير آثار العدوان الذي تشنه قوات حفتر على العاصمة طرابلس، وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة من قتلى وجرحى طالت المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاعتداء على العاملين في المجال الطبي والإسعاف، وآخرها الاعتداء الذي جرى على مقر مصنع للمواد الغذائية.

كما تم تناول الاجتماع دور المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون مع حفتر وضرورة التنبيه على الدول المعنية بهذا الأمر.

كما تم التطرق إلى الجهود التي يقوم بها حاليا مبعوث الأمين العام غسان سلامة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار وأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا.

وفي هذا الشأن تم التطرق إلى مؤتمر برلين والتحضيرات المتعلقة به التي يقوم بها المبعوث الأممي.