تعرف على تفاصيل مكالمة هاتفية بين «حفتر» والرئيس الأمريكي «ترامب»

وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة، إن ترمب ناقش مع حفتر جهود مكافحة الإرهاب المستمرة والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان.

وفي سياق متصل أوضح خبير عسكري في تصريح لـ«عين ليبيا»، أن المكالمة تمت قبل 4 أيام ولم يُعلن عنها في بيان رسمي للبيت الأبيض، ولم يعلن عنها حفتر رغم حاجته لدعم حملته، وهذا ما يعني أن فحواها لا يصُب في مصلحة هجوم قواته على العاصمة، وفق قوله.

يأتي ذلك مع استمرار المعارك منذ يوم الـ4 من أبريل/ نيسان الجاري بين قوات حفتر وقوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق بعد أن اطلق قائد قوات الكرامة خليفة حفتر حملته العسكرية للهجوم على العاصمة طرابلس، حيث تمكنت قواته من دخول مدينة غريان والسيطرة عليها.

وأطلق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق عملية “بركان الغضب” لصد هجوم قوات حفتر على العاصمة.

ونتج عن الاشتباكات حتى الآن بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية مقتل ما لا يقل عن 205 شخصًا وإصابة العشرات.

هذا وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في وقت سابق، المحكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات قامت بها قوات حفتر وتقدمي مجرمي الحرب إلى المحكمة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

من جانبه أصدر المدعي العسكري العام التابع لحكومة الوفاق الوطني فتحي سعد، أمر قبض بحق قائد قوات الكرامة خليفة حفتر.

وأوضحت رسالة أمر القبض تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، أن أمر القبض جاء بناءً على التحقيقات الجارية لدى مكتب المدعي العام العسكري بشأن واقعة قصف مطار معيتيقة بتاريخ الـ4 من أبريل الجاري، من قِبل سلاح الجو التابع لقوات حفتر.

كما أشارت الرسالة إلى القضية رقم (2019/35 م.م.ع) المتعلقة بالتحقيق الذي يُجرى بشأن واقعة قصف مدينة طرابلس (بلدية أبوسليم) بتاريخ الـ16 من أبريل الجاري، وما ترتب عليه من وفاة مواطنين في حي الانتصار وتدمير وحرق بعض المنازل السكنية لهم.