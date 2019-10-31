تعرّف على وكيل وزارة الدفاع الجديد بحكومة «الوفاق»

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم 1268 لسنة 2019م، بشأن تكليف مهام.

وبموجب القرار تم تكليف العقيد “صلاح الدين عبد الله النمروش” بمهام وكيل وزارة الدفاع.

والنمروش من مواليد عام 1976 ينحدر من مدينة الزاوية.

تحصل على شهادة الدكتوراة في هندسة الحاسب الآلي من جامعة التكنولوجيا الماليزية.

ويمتلك النمروش خبرة لأكثر من 18 عامًا في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى العمل في إدارة المشتريات العسكرية.

وبدأ مشواره العملي ضابطا ومهندسا بإدارة المشتريات العسكرية عام 2000م، وتدرج بعد ذلك في وظيفته حتي تم تعيينه آمرا لمكتب المعلومات والدراسات بإدارة المشتريات العسكرية من العام 204 إلى 2015.

كما شارك بعدة دراسات وأبحاث في الحاسوب وتقنية المعلومات في المجال العسكري في دول منها ماليزيا وسنغافورة وتركيا.