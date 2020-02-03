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تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.. محور لقاء «السراج» بوفد أمريكي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 3 فبراير 2020 - 19:06
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قدم رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن التحديات الأمنية والعسكرية. [المجلس الرئاسي]

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، وفد مؤسسة «جونز» الأمريكية للاستشارات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التواصل والمتابعة مع المؤسسة.

وتحدث السراج خلال اللقاء عن أهمية تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتبط مع ليبيا بتحالف استراتيجي لمكافحة الإرهاب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وقدم رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد.

كما اطلع السراج على نتائج لقاء الوفد الأمريكي، أمس الأحد، مع المسؤولين الليبيين والتصور المشترك لسُبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وأبدى ملاحظاته بالخصوص.

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