استقبل وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين المقيميين في الخارج الدكتور موريساندا كوياتي، الوفد الحكومي الليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله عبداللطيف الزني، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الإفريقية المكلف بإستعادة الأصول والإستثمارات الليبية في جمهورية غينيا كوناكري.

وفي كلمته، أكد الوزير الغيني “عمق العلاقات التاريخية بين غينيا وليبيا حيث أن كوادرنا من الجانبين سيعملان معا للنهوض بهذه الاستثمارات المشتركة، كما أثنى على التعاون المستمر بين البلدين مشيراً إلى أن شركة سيلجيديا الليبية الغينية تعتبر زهرة التعاون المتبادل بين البلدين، وابدى استعداد كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون والعمل معا”.

وأعرب وزير الشباب “عن جزيل امتنانه و شكره لحفاوة الاستقبال والرغبة في التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، ونقل تحيات رئيس الحكومة الوطنية ووزير الخارجية الليبيين”.

وشدد “على موقف ليبيا الداعم لغينيا في مرحلتها الانتقالية، وعلى أن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد احترامها لخيارات التغيير في الدول الأفريقية، فليبيا منذ استقلالها عام 1951 كانت تتوجه نحو أفريقيا، وكان خيار الشعب الليبي دائماً دعم الوحدة الأفريقية، مشيراً في حديثه إلى أهمية تعزيز العلاقات وتوحيد الجهود في المواقف ذات الإهتمام المشترك بين البلدين، ومشيداً بمواقف غينيا التاريخية الداعمة للوحدة الوطنية الليبية”.

كما قدم الزني، “دعوة رسمية لوزير الخارجية الغيني لزيارة العاصمة طرابلس، مؤكدا على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالعمل على تعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة والمستقبلية على مستوى القارة الإفريقية”.

وتأتي هذه الزيارة “ضمن الجهود الليبية لاستعادة الأصول الاستثمارية التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار وأيضاً في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الشبابي مع غينيا”.