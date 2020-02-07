تعليق حركة الملاحة بمطار معيتيقة مؤقتاً بعد تعرضه لقصف صاروخي من قِبل عناصر حفتر

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 فبراير 2020 - 20:09
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