تعليم «الوفاق» تُتابع سير العملية التعليمية ببلدية الخمس

عُقِد صباح السبت، بقاعة بشير السعداوي في مدينة الخمس، اجتماع بحضور وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، ومدير إدارة الاحتياط العام، ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومراقب التعليم، ورئيس لجنة سد العجز، بالإضافة إلى مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي وعدد من مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام بالمراقبة.

ويأتي الاجتماع لمتابعة سير العملية التعليمية ببلدية الخمس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل استعرض خلال الاجتماع جملة من الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن إصلاح العملية التعليمية منها الملاك الوظيفي، وعلاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمدارس، مبينا الإجراءات المتخذة بخصوصها، وكذلك صيانة المدارس وإنشاء فصول جديدة لمعالجة الإكتضاض داخل الفصول الدراسية.

كما تم مناقشة ضوابط التسكين على الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي.

وأعرب وكيل وزارة التعليم عن شكره وامتنانه لجميع الأسرة الإدارية والتربوية بالمراقبة علي عملهم المتواصل لضمان سير الدراسة بالشكل الجيد.