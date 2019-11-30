تعليم «الوفاق» تُتابع سير العملية التعليمية ببلدية بني وليد

التقى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة ” على هامش زيارة ميدانية، قام بها، السبت، لبلدية بني وليد بمراقب التعـليم بالبلدية “خالد أبوحمرة ” وعـدد من مديـري المؤسسات التعلـيمية بحضور مديري مكاتب التفتيش التربوي والتعليم الأساسي والثانوي والاحتياط العام.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل اطمأن خلال اللقاء من مديري المؤسسات التعليمية على حسن سير العملية التعليمية بمؤسساتهم واطلع على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.
وخُصِص اللقاء لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس من خلال استماع الوكيل لكافة الملاحظات والصعوبات التي تواجه مديري المؤسسات التعليمية داخل مؤسساتهم والتي كانت في مقدمتها مسألتي النظافة والحراسة، فيما أكد مديري المدارس على وصول كافة عناوين الكتاب المدرسي وبعض المستلزمات التعليمية المتمثلة في الخطاطات و الأثاث المدرسي.
وحول نظافة وحراسة المؤسسات التعليمية أوضح الوكيل لمديري المدارس بأن الميزانية التشغيلية التي ستصرف لهم الهدف منها معالجة مهمة النظافة وإنجاز أعمال الصيانة الطارئة وتوفير مستلزمات النشاط المدرسي، مشيرًا إلى أن جهاز حراسة المرافق التعليمية المنشأ مؤخرًا هو من سيتولى مهمة حماية المؤسسات التعليمية.
وفي ختام اللقاء أعرب الوكيل عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكل المعلمين والطواقم الإدارية بالمدارس لحرصهم وتفانيهم في أداء مهامهم رغم كل الظروف، وفق قوله.
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