تعليم «الوفاق» تُتابع سير العملية التعليمية ببلدية بني وليد

التقى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة ” على هامش زيارة ميدانية، قام بها، السبت، لبلدية بني وليد بمراقب التعـليم بالبلدية “خالد أبوحمرة ” وعـدد من مديـري المؤسسات التعلـيمية بحضور مديري مكاتب التفتيش التربوي والتعليم الأساسي والثانوي والاحتياط العام.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل اطمأن خلال اللقاء من مديري المؤسسات التعليمية على حسن سير العملية التعليمية بمؤسساتهم واطلع على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.