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تعليم «الوفاق» تُناقش الاستعدادات لامتحانات طلبة الشهادة الثانوية

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 أغسطس 2019 - 14:44
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عُقِد صباح الثلاثاء، اجتماع ضمّ رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح، ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات طلبة الشهادة الثانوية محمد العتوق، ومدير إدارة الدراسات العليا سعيد معيوف، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر جامعة طرابلس، مناقشة آخر المستجدات والتجهيزات اللوجستية.

كما ناقش الاجتماع التغطية الإعلامية اللّازمة وإعداد الملصقات والتي من شأنها مساعدة الطلبة وأولياء الأمور لمعرفة أماكن ومواعيد امتحاناتهم، كما صُدِرت التوجيهات لإذاعة راديو الجامعة 101.7 للتغطية والمتابعة لهذا الحدث طيلة مدّة الامتحانات، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لجامعة طرابلس.

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