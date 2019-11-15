تعليم «الوفاق» تُناقش جُملة من القضايا ذات العلاقة بالمعلم وبداية العام الدراسي الجديد

ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام ” عادل جمعة”، الخميس، خلال الاجتماع العادي الأول للوزارة مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقتين الوسطى والجنوبية جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالمعلم والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه كانت في مقدمة هذه المواضيع، استعراض جهود الوزارة المبذولة في سبيل تلبية مطالب المعلمين المشروعة وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة.