تغيير كبير في ريال مدريد.. أنشيلوتي للبرازيل وألونسو في الطريق

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الإثنين تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني خلفًا للمدرب المقال دوريفال جونيور، وذلك بعد نتائج مخيبة في تصفيات مونديال 2026. سيتولى أنشيلوتي، الذي سيغادر ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، قيادة المنتخب البرازيلي حتى كأس العالم 2026.

وفقًا للاتحاد البرازيلي، سيقود أنشيلوتي المنتخب في المباريات القادمة في تصفيات أمريكا الجنوبية ضد الإكوادور والباراغواي الشهر المقبل. يُعتبر أنشيلوتي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث حقق 15 لقبًا مع ريال مدريد خلال فترتين، أبرزها دوري الأبطال والدوري الإسباني الموسم الماضي.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي، إدنالدو رودريغيس: “تعيين أنشيلوتي ليس مجرد خطوة استراتيجية، بل هو رسالة للعالم بأننا عازمون على العودة إلى قمة كرة القدم العالمية”، وأضاف أن أنشيلوتي سيقود “أعظم منتخب في تاريخ كرة القدم” نحو إعادة المجد للمنتخب البرازيلي.

ويأتي تعيين أنشيلوتي بعد إقالة دوريفال جونيور إثر الهزيمة القاسية 1-4 أمام الأرجنتين في مارس الماضي، مما أضعف موقف المنتخب في تصفيات مونديال 2026 حيث يحتل المركز الرابع في مجموعته.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن نادي ريال مدريد يسعى لتعيين تشابي ألونسو كمدرب للفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية في 15 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يغادر أنشيلوتي ريال مدريد بنهاية الموسم، خصوصًا إذا فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري الإسباني. وإذا خسر ريال مدريد أمام مايوركا يوم الأربعاء المقبل، قد يتم اتخاذ قرار الإقالة بشكل فوري.

من جهته، أعلن تشابي ألونسو عن رحيله عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية الموسم الحالي. ومن المتوقع أن يتولى المدرب الإسباني تدريب ريال مدريد بشكل أسرع من المعتاد، حيث من المتوقع أن يبدأ عقده في 1 يونيو 2024. وفقًا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، سيكون عقد ألونسو ممتدًا حتى 30 يونيو 2028.

وعلى الرغم من أن عقود اللاعبين في أوروبا تبدأ عادة في 1 يوليو، إلا أن ريال مدريد قد لا ينتظر حتى ذلك الموعد، مما يعني أن المدرب الجديد قد يدخل مهمته مبكرًا. تجدر الإشارة إلى أن موسم الدوري الألماني سينتهي الأسبوع المقبل، بينما سينتهي الدوري الإسباني بعد أسبوع.

وفيما يتعلق بمستقبل أنشيلوتي، فقد تحفّظ المدرب الإيطالي عندما سُئل عن إمكانية أن يكون كلاسيكو برشلونة (الذي انتهى بفوز برشلونة 3-4) هو آخر مباراة له مع ريال مدريد. مع تراجع الفريق في الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام برشلونة وفقدان دوري الأبطال، أصبح من المحتمل أن يتجه الفريق لتغيير مدربه مع اقتراب نهاية الموسم.

وتراجعت فرص ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يحتاج برشلونة إلى نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات للحسم في صالحه.