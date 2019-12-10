تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا: حفتر فشل في هدف انتزاع طربلس بسهولة.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:59
|الظهر
|13:00
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:59
|الظهر
|13:00
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:59
|الظهر
|13:00
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:59
|الظهر
|13:00
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:59
|الظهر
|13:00
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:59
|الظهر
|13:00
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
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