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تنظيف وترميم الرصيف البحري بمنطقة أبوكماش

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2019 - 19:25
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الأعمال بدأت بتنظيف محيط الرصيف وإزالة القوارب الغارقة والمتهالكة كمرحلة أولى. [بلدي زوارة]
تتواصل أعمال صيانة وترميم الرصيف البحري بمنطقة أبوكماش، التي أنطلقت منذ مدة بإشراف وتنفيذ من إدارة الأزمات والطوارئ ببلدية زوارة الكبرى وإدارة الأزمة بمحلة أبوكماش وبالتعاون مع أهالى المنطقة ومجموعة من الصيادين والمهتمين بالشأن العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي ببلدية زوارة.

وقال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زوارة الصديق الجياش فى تصريح للمكتب الإعلامي لبلدية زوارة الكبرى، إن الأعمال بدأت بتنظيف محيط الرصيف وإزالة القوارب الغارقة والمتهالكة كمرحلة أولى، ثم إرجاع المصدات المتمثلة في الصخور الموجودة على جانبي الرصيف إلى أماكنها وتدعيمها بالشكل الجيد والتي تأثرت نتيجة للعوامل الطبيعية وعدم الصيانة لفترات طويلة والعمل على ترميم الهبوط الحاصل في الطريق المُعبد جراء تشقق طبقته الإسفلتية وصيانة أبراج الإنارة وإضافة ممرات للمشاة محادية للرصيف، وأيضا إضافة قواعد ربط قوارب الصيد إلى جانب أعمال تنظيف قناة “إيمي الواد” التي تُغلق نسبياً بعد كل فترة نتيجة تراكم الأثربة والأعشاب البحرية جراء العوامل الطبيعية.

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يُشار إلى أن هذه الأعمال جاءت بالتزامن مع حملة النظافة التي تقوم بها وتُشرف عليها اللجنة التسيرية أبوكماش رأس إجدير، ويدعمها المجلس البلدي زوارة الكبرى.

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