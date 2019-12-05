توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي

وأرجعت المؤسسة في بيان لها، السبب إلى إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مليته.

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا: