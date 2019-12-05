توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، بتوقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي.
وأرجعت المؤسسة في بيان لها، السبب إلى إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مليته.
وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا:
هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي.
ونحن ندعو كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل،، وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإبلاغ النائب العام عن الحادثة، كما ستحرص على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين.
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