توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمعلومات وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية

وقعت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، الخميس بالعاصمة طرابلس، اتفاقية تعاون، مع الهيئة العامة للمعلومات في مجال تفعيل الربط الإلكتروني بين أنظمة الشركة وقاعدة البيانات الوطنية بالهيئة عبر الشبكة الوطنية لتبادل البيانات.

ووقع الاتفاقية، عن جانب شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، مدير الشركة المهندس عادل أبوفارس، وعن جانب الهيئة العامة للمعلومات، رئيس لجنة الإدارة الدكتور عبدالرؤوف البيباص.