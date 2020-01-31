توقيع اتفاقية لتنمية الصادرات وتأسيس مشاريع مشتركة بين ليبيا وتونس

قدم الوزيرين كامل الدعم والمساندة والصلاحيات لمدراء المركزين. [وزارة الاقتصاد والصناعة]

تم الخميس بالعاصمة تونس، توقيع برنامج تنفيذي خاص بمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز تنمية الصادرات الليبي ومركز النهوض بالصادرات التونسي.

وحضر التوقيع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، ووزير التجارة التونسي عمر الباهي.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة، بأن بنود التعاون تمحورت حول تبادل الزيارات بين الطرفين للاطلاع على التجارب الناجحة في دعم وتنمية الصادرات، وإجراء الدراسات والبحوث في الأسواق العالمية الواعدة وتنظيم المعارض والتظاهرات التجارية والترويجية لمنتجات البلدين في الخارج، وتنظيم بعثات إقتصادية وتجارية مشتركة في الأسواق العالمية، وكذلك عقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال لكل من البلدين لتأسيس مشاريع تصديرية مشتركة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية في مجال التمثيل التجاري ودراسة الأسواق.

كما قدم الوزيرين كامل الدعم والمساندة والصلاحيات لمدراء المركزين لإنجاح البرنامج وتحقيق المنافع المشتركة لكل من البلدين.