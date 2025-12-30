تونس.. تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية يناير المُقبل

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير 2026.

جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته “الرائد الرسمي”، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025م.

وأفاد الأمر الرئاسي بأنه “تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه”.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

يُشار إلى أن حالة الطوارئ أعلنت في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات وكان آخرها بين 31 يناير و31 ديسمبر 2025.

وتم تمديد حالة الطوارئ، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية.