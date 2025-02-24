«تيته» تلتقي النائب «موسى الكوني» في طرابلس

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته، ونائبيها ستيفاني خوري وأنيس تشوما، مع النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني في طرابلس.

وقالت تيتيه في منشورا لها: “دار اللقاء حول التحديات السياسية التي تواجه البلاد، مع التركيز على أهمية إجراء الانتخابات ووجود حكومة شاملة”.

وأكدت تيته التزام البعثة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية المعنية لدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون. كما تمت مناقشة سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي والتغلب على العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات بشكل ملائم.