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جلسة تشاورية للمجلس الأعلى للدولة

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 02:04
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عقد المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، جلسة تشاورية تحضيرا لجلسته العامة القادمة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجلسة ناقشت وضع البنود المتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسُبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من العدوان على العاصمة طرابلس.

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كما تم التطرق إلى مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.‎

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عامر القرقارشي

لعنة الله على وجوه المرتزقة هذه الذين يتكسبون من ألم ومعاناة الناس.. لماذا لا يستحي هؤلاء الفاسدون ويطمروا أنفسهم في بيوتهم بعد أن ساهموا في خلق أزمات ليبيا المتلاحقة منذ 2014..

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