جماعة الحوثي تُعلن عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود السعوديين في هجوم صاروخي على معسكر حرس الحدود بنجران.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الجمعة، 27 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:50
|المغرب
|18:08
|العشاء
|19:38
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:50
|المغرب
|18:08
|العشاء
|19:38
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:50
|المغرب
|18:08
|العشاء
|19:38
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:50
|المغرب
|18:08
|العشاء
|19:38
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:50
|المغرب
|18:08
|العشاء
|19:38
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:50
|المغرب
|18:08
|العشاء
|19:38
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