جنين تشيع شهدائها.. والسلطة في مرمى الغضب الشعبي

شيّع الفلسطينيون جثامين 12 شهيدا سقطوا خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وسار الآلاف من المواطنين في تشييع 10 شهداء داخل المخيم، وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه وسط المدينة إلى مقبرة الشهداء في المخيم، بينما تمّ تشييع ودفن الشهيدين الآخرين في مسقط رأسيهما خارج المخيم.

وقد هتف المشيعون خلال التشييع للشهداء -الذين تقل أعمار خمسة منهم عن 18 عاما- وصمود المقاومة في مواجهة العدوان، متوعدين بمواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال.

وأجبرت هتافات مشيعين غاضبين قيادات في السلطة وحركة فتح أبرزهم محمود العالول وعزام الأحمد على مغادرة مسيرة تشييع شهداء جنين.

وفي أعقاب توترات اليوم أظهرت المشاهد انتشار قوات الأمن الفلسطينية في محيط مبنى المقاطعة في جنين، كما أظهر مقطع متداول لحظة اعتقال شاب على يد عناصر الأمن الفلسطيني في جنين أيضا.

وكان شبان غاضبون في مسيرة تشييع شهداء جنين قد تجمعوا أمام مقر المحافظة في المدينة ورشق بعضهم المبنى بالحجارة، في حين أطلق الأمن الفلسطيني الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الغاضبين.