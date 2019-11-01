حرس السواحل طرابلس يُنقذ 200 مهاجر على متن مركبين خشبيين

تمكن حرس السواحل طرابلس، من إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي بينهم 7 نساء و3 أطفال، على بعد حوالي 80 شمال غرب منطقة بوكماش بالنسبة للقارب الأول، ونفس المسافة شمال شرق مليتة بالنسبة للقارب الثاني.

وأوضح مكتب الإعلام بالقوات البحرية الليبية، أن عملية الإنقاذ تمت بناءً عن بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، حيث أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ.

وأشار إلى أن المهاجرين كانوا على متن مركبين خشبيين أحدهما كبير والآخر صغير “فلوكة”.

والمهاجرون من جنسيات أفريقية مختلفة، وفيهم من جنسيات مصرية ومغربية وتونسية وبنغالية وغيرها، وتم التوجه بهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء جنزور.