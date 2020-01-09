حفتر يعلن بشكل رسمي استمرار العدوان على طرابلس ويرفض وقف إطلاق النار

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الخميس، 09 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:59
|المغرب
|18:18
|العشاء
|19:48
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:59
|المغرب
|18:18
|العشاء
|19:48
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:59
|المغرب
|18:18
|العشاء
|19:48
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:59
|المغرب
|18:18
|العشاء
|19:48
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:59
|المغرب
|18:18
|العشاء
|19:48
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:59
|المغرب
|18:18
|العشاء
|19:48
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