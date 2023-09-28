حكومة البرلمان تقرّر إنشاء صندوق إعمار درنة.. والمجلس الرئاسي يردّ

قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة ومناطق شرق البلاد المتضررة من الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في العاشر من أكتوبر المقبل.

ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” أن ذلك جاء في بيان صادر عن الحكومة، بعد اجتماع عقدته في درنة، أكدت فيه أن المؤتمر سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.

وكان مجلس النواب قد خصص ميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.

وفي حين لم تعلن حكومة البرلمان تفاصيل صندوق إعمار درنة، فإن مقترحاً مماثلاً يناقشه مجلس النواب منذ أسبوع، يقضي بإنشاء الصندوق عبر فتح حساب خاص تصبّ فيه جميع الإعانات المالية المقدّمة من الدول والمنظمات الأممية.

حيث أن الإعصار الذي اجتاح شرق ليبيا، أدّى لمصرع أكثر من أربعة آلاف شخص، وتسبب في أضرار مادية كبيرة وانهيار العديد من المباني.

وواجهت قرار الحكومة معارضة من عدة أطراف، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” أن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحّدة تحظى بثقة المتضررين.

وأضاف: أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرّف في الأموال الليبية المجمدة.