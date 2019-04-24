حكومة الوفاق تبحث سُبل دعم النازحين في مناطق الاشتباكات

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، مع ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، سُبل دعم النازحين في مناطق الاشتباكات، وتقديم الدعم الكامل وسد احتياجاتهم الضرورية.

جاء ذلك خلال اجتمع عُقِد الأربعاء، بديوان وزارة العمل والتأهيل، بحضور وكيل الوزارة العمل والتأهيل علي عكاشة، ورئيس لجنة الأزمة طرابلس هشام بن يوسف، ومدير إدارة التدريب والتكوين، ومدير المركز الليبي الكوري لمهن التشييد، ومدير مراكز تدريب المرأة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب والأقسام.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة أزمة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بشؤون النازحين والمتضررين، جراء الحرب على العاصمة طرابلس، إضافة إلى تفعيل دور مكاتب العمل التابعة للوزارة في تقديم المساعدة.

كما تم الاتفاق على فتح المراكز التدريبية التابعة للوزارة أمام النازحين، فيما تكفل المركز الليبي الكوري لمهن التشييد بإجراء أعمال الصيانة الفورية للمراكز، بالإضافة إلى مناقشة موضوع العمالة الأجنبية النازحة، وسُبل تقديم الدعم لها إسوة بالنازحين الليبيين.