حكومة الوفاق تطلب بشكل رسمي دعماً عسكرياً بحرياً وبرياً وجوياً من تركيا

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الخميس، 26 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:08
|العصر
|15:49
|المغرب
|18:07
|العشاء
|19:37
ارذوغان يفضح التحالف الصهيوني والدونمة وخطتهم في ليبيا الخطة اليهودية القديمة الحديثة التي تطبق عام 2019 على الشعوب من اليهود المتظاهرون بالاسلام الساعين في الفساد من خلال اجتماعتهم السرية في المحافل الماسونية المختلفة من خلال مصادرنا المتواجدة بقصر الماسوني اردوغان الذي صرح سرياً بإنه استلم زعامة محفل الماسوني لشرق بعد توقيع المحفل الماسوني العالمي على قتل معمر القذافي بعد 42 عام اللذان تم تعميدهم في المحفل البريطاني برفقة كوفي عديد وعبد ربه منصور والد الطائع بسبب تجاوزه الخطوط الحمراء المرسومة له في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة فقرروا التخلص منه فقام اوباما بتوقيع على ملفه بالاستخبارات الامريكية وثم ذكر لنا… قراءة المزيد ..