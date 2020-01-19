حكومة الوفاق تُطالب بآليات واضحة في مؤتمر برلين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأحد، 19 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:07
|المغرب
|18:27
|العشاء
|19:57
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:07
|المغرب
|18:27
|العشاء
|19:57
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:07
|المغرب
|18:27
|العشاء
|19:57
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:07
|المغرب
|18:27
|العشاء
|19:57
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:07
|المغرب
|18:27
|العشاء
|19:57
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:07
|المغرب
|18:27
|العشاء
|19:57
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