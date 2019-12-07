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خارجية «الوفاق» تبحث أوجه التعاون في عدد من المجالات مع قطر

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 ديسمبر 2019 - 20:40
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اللقاء ناقش أطر التعاون الفني بين البلدين من خلال سرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. [خارجية الوفاق]
استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسين الحمادي، بديوان وزارة الخارجية بالعاصمة الدوحة، وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الليبية في دولة قطر سالم محمد كريم

وأفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، بأن اللقاء ناقش أطر التعاون الفني بين البلدين من خلال سرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

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وأكد الوكيل على تعزيز التعاون الفني في مجال التعليم والصحة والاستثمار وغيرها من البرامج ذات الاهتمام المشترك.

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