خارجية الوفاق: نتحفظ على قرار الجامعة العربية بشأن ما سُمّي بـ«التدخل التركي» في الشؤون الداخلية للدول العربية ونعتبره كيلًا بمكيالين

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:07
|الشروق
|07:31
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:07
|العشاء
|20:37
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:07
|الشروق
|07:31
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:07
|العشاء
|20:37
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:07
|الشروق
|07:31
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:07
|العشاء
|20:37
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:07
|الشروق
|07:31
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:07
|العشاء
|20:37
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:07
|الشروق
|07:31
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:07
|العشاء
|20:37
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:07
|الشروق
|07:31
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:07
|العشاء
|20:37
عاجل
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