خارجية الوفاق: وفاة مواطنة ليبية في إسبانيا جراء فيروس كورونا وإصابة زوجها وهو في حالة مستقرة

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:30
|الشروق
|06:56
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:27
|العشاء
|20:57
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:30
|الشروق
|06:56
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:27
|العشاء
|20:57
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:30
|الشروق
|06:56
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:27
|العشاء
|20:57
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:30
|الشروق
|06:56
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:27
|العشاء
|20:57
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:30
|الشروق
|06:56
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:27
|العشاء
|20:57
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:30
|الشروق
|06:56
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:27
|العشاء
|20:57
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