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خدمة للصالح العام.. «عبد الجليل» يُطالب الموظفين بإنهاء الاعتصام

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 أكتوبر 2019 - 21:40
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الوزير طالب في وقت سابق بتحسين مرتبات العاملين في قطاع التعليم. [إدارة التواصل والإعلام]
ناشد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، المعلمين بإنهاء الاعتصام الذين يقومون به، والالتحاق بأعمالهم في أجل أقصاه يوم الأحد القادم.

جاء ذلك في رسالة للوزير إلى رؤساء الجامعات، طالب من خلالها بإنهاء الاعتصام خدمة للصالح العام، وحتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم والبدء في دراستهم.

هذا وطالب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، بتحسين مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

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كما طالب في خطابه رقم و. ت. ع /383 الموجه لرئيس المجلس الرئاسي، بشأن تحسين مرتبات العاملين في قطاع التعليم، بالتسريع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي للموظفين.

وطالب عبد الجليل بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، إسوة بغيرهم من العاملين في قطاعات الدولة.

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