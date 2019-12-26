خروج أهالي مصراتة إلى الميادين للاحتفال وإطلاق الألعاب النارية في تحدي واضح لتهديدات حفتر بالهجوم على المدينة بعد انتهاء المهلة الإضافية.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 ديسمبر 2019 - 01:03
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