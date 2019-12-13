خفر السواحل الزاوية يُحاصر مجموعة تابعة لقوات حفتر انطلقت من صرمان وصبراته بزورق للاستطلاع، ويُلقي القبض عليهم وينقلهم إلى مدينة الزاوية.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 ديسمبر 2019 - 00:48
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