خفر السواحل الزاوية يُحاصر مجموعة تابعة لقوات حفتر انطلقت من صرمان وصبراته بزورق للاستطلاع، ويُلقي القبض عليهم وينقلهم إلى مدينة الزاوية.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الجمعة، 13 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|08:00
|الظهر
|13:01
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|08:00
|الظهر
|13:01
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|08:00
|الظهر
|13:01
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|08:00
|الظهر
|13:01
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|08:00
|الظهر
|13:01
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:30
|الشروق
|08:00
|الظهر
|13:01
|العصر
|15:43
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
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