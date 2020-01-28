خلال إعلانه «صفقة القرن».. «ترامب» يقول إن القدس الموحدة ستبقى العاصمة لإسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل خطته للسلام والمعروفة بـ”صفقة القرن” المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته في البيت الأبيض، الثلاثاء:

اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام.

وأكد الرئيس الأمريكي أن خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

ونوه بأن خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة.

وأضاف ترامب:

الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب.

وأشار إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وتابع:

بحسب الرؤية فإن القدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق.

واستطرد قائلاً:

إذا لم نقدم شيء تاريخي للفلسطينيين لن يكون هذا الاتفاق عادلاً.

كما أشار ترامب إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعلن لأول مرة نشر خريطة تتحدث عن الأراضي التي ستقدمها مقابل تحقيق السلام.

وقال:

قلت للرئيس الفلسطيني إنه إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة.

وأضاف:

قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات.

وتابع الرئيس الأمريكي:

فيديو.. 25 ألفاً يُؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المُبارك

كما أعرب الرئيس الأمريكي، عن شكره لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولدول عُمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية “صفقة القرن”، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وقال:

أشكر نتنياهو بشكل خاص، وعمان والبحرين والإمارات لمساعدتنا وإرسال سفرائهم للحضور اليوم.

وأضاف:

إسرائيل ستعمل مع شخص رائع وهو ملك الأردن.

وأكد ترامب أن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب، حسب وصفه.

من جانبه ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “خطة السلام” المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ”صفقة القرن”.

وقال نتنياهو إن هذا يوم تاريخي يذكرنا بعام 1984 عندما تم الاعتراف لأول مرة بدولة إسرائيل.

وعن خطة ترامب للسلام قال نتنياهو:

الخطط السابقة كلها فشلت لأنها لم تعبّر عن مصالح إسرائيل الحيوية وتطلعات الفلسطينيين.

ونوه بأن خطة السلام مسار واقعي لسلام مستدام، وفق قوله.

وقال نتنياهو في إعلان خطة ترامب للسلام، إن وجود سفراء عمان والبحرين والإمارات مؤشر جيد لخطة السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: