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خلال تفقده محاور القتال.. «السويحلي» يُطالب بتوفير متطلبات عملية بركان الغضب

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2019 - 19:30
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قام رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، الخميس، بزيارة تفقدية لقوات بركان الغضب، في محور الكازيرما.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

من محور “الكازيرما” على بعد أمتار من جزيرة قصر بن غشير جددنا اليوم العزم مع الأبطال على دحر العدوان، وأكدنا أن هؤلاء الرجال هم صناع السلام الحقيقيون على الأرض وليس على مآدب فنادق تونس!.

كما طالب السويحلي حكومة الوفاق الوطني بتوفير كل المتطلبات اللازمة لعملية بركان الغضب.

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وأضاف يقول:

على حكومتنا توفير كل متطلبات عملية بركان الغضب والتنفيذ الفعلي والشامل لحالة النفير العام.

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