«خليفة حفتر» يستقبل ضباط دورة «القادة والأركان»

استقبل “خليفة حفتر”، ضباط القوات المُسلحة الذين أكملو بنجاح دورة “القادة والأركان”، التي عُقدت في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية “كلية القادة والأركان” بجمهورية مصر العربية.

وعبّر “حفتر“، عن “اعتزازه بالضباط الذين اجتازو هذه الدورة المهمة، ما يعكس التزام القوات المُسلحة بتطوير كفاءات ضباطها ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد”.

القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم حفتر" يستقبل في مكتبه بمقرّ القيادة… تم النشر بواسطة ‏القوات المسلحة العربية الليبية‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤