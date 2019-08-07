داخلية الوفاق تؤكد على توفر الوقود بكميات كبيرة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه وبالتواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود بأن الوقود متوفر بكميات كبيرة.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية، إلى نقل 10 مليون و800 ألف لتر من الوقود إلى مصفاة الزاوية، بالإضافة إلى تواجد الباخرة أنوار أفريقيا وبها 34مليون لتر بميناء طرابلس، وسيتم توزيعه على محطات الوقود الخميس.

من جهتها أكدت اللجنة بأنه سيتم الخميس استئناف ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى خزانات الوقود بطريق المطار بطرابلس بعد استرجاع التيار الكهربائي للمصفاة، وسيتم توزيع الوقود بطريقة انسيابية على محطات الوقود.

وطمأنت وزارة الداخلية المواطنين بأن الوقود متوفر، داعيةً إلى الابتعاد عن الشائعات والتحلي بروح المسئولية تجاه الوطن والمواطن.