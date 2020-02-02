الرئيسية | عربي ودولي

داخلية «الوفاق» تبحث سُبل استئناف عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 2 فبراير 2020 - 20:45
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
الاجتماع ناقش عدد من القضايا التي تهم المهاجرين غير الشرعيين. [وزارة الداخلية]

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اجتماعاً الأحد، مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري، وبحضور رئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل، ورئيس فرع طرابلس بجهاز الهجرة غير الشرعية.«»

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش عدد من القضايا التي تهم المهاجرين غير الشرعيين.

محتوى ذو صلة
تونس.. على موعد مع «قيس سعيد» في أول لقاء تلفزيوني

وتم التطرق إلى موضوع توقف عمل المنظمة في ليبيا، حيث أكد رئيس البعثة بأن توقف عمل المنظمة ما هو إلا لفترة مؤقتة حتى تتمكن المنظمة من إتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بها واستئناف عملها خلال الفترة القادمة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن