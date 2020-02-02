داخلية «الوفاق» تبحث سُبل استئناف عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اجتماعاً الأحد، مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري، وبحضور رئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل، ورئيس فرع طرابلس بجهاز الهجرة غير الشرعية.«»

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش عدد من القضايا التي تهم المهاجرين غير الشرعيين.

وتم التطرق إلى موضوع توقف عمل المنظمة في ليبيا، حيث أكد رئيس البعثة بأن توقف عمل المنظمة ما هو إلا لفترة مؤقتة حتى تتمكن المنظمة من إتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بها واستئناف عملها خلال الفترة القادمة.