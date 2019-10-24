داخلية «الوفاق» تبحث ملف الهجرة مع سفراء الاتحاد الأوروبي

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، والوفد المرافق له، اجتماعًا الخميس، بالعاصمة تونس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية العاملة بملف الهجرة لدى ليبيا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عمل “مجموعة ما بعد تاجوراء” وأوضاع المهاجرين المنقولين من المراكز المقفلة بقرار وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.
كما ناقش الاجتماع أيضًا عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين وما تواجهه من صعوبات، بحسب ما نقل مكتب الإعلام الأمني بالوزارة.
وتم التطرق إلى طلب المنظمات بشأن إعفاء المهاجرين من رسوم التأشيرة، وإدعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا.
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