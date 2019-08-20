داخلية «الوفاق» تستعرض الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي

عـقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، الثلاثاء.

وناق الاجتماع الأوضـاع الأمـنية بـمناطق جـنوب بـشكل عـام ووضـع حـلول للـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن وضـبط الـخارجين عـن الـقانون ومـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية ومـكافحة الـمخدرات وفـرض الـسيطرة الأمـنية داخـل هـذه الـمناطق.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثـار، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومساعد رئيس جهاز الشرطة القضائية، ومدير الإدارة العامة لمـكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي المُكلف.

كما تم خلال الاجتماع الدعوة إلى تفعيل المنافذ الحدودية الواقعة بمناطق الجنوب وتكاثف الجهود لضمان الأداء الأمني الفعال بين الفروع والإدارات والأجهزة والهيئات القضائية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى موضوع مشاكل المساجين والموقوفين على ذمـة قـضايا جـنائية.