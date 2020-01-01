داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل بمديرية أمن الجفارة

التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد “خالد مازن”، الأربعاء، مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر إلطيف”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش الأوضاع الأمنية داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن الجفارة والجهود التي يبذلها أعضاء المديرية في حفظ الأمن داخل المنطقة.

وتم التطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمديرية وإيجاد الحلول لها.

وأكد الوكيل بأن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على دعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن وأداء المهام الأمنية في حفظ الإستقرار داخل البلاد، مثمناً الجهود التي تبذلها مديرية أمن الجفارة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بأداء العمل الأمني المكلفين به خدمةً للوطن والمواطن، وفق قوله.