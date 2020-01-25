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داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل بمديرية أمن تاجوراء

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 يناير 2020 - 19:30
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تم التطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل المديرية. [داخلية الوفاق]

عقد مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية عميد “محمد المداغي”، اجتماعاً السبت، مع مدير أمن تاجوراء مقدم “يوسف عكريم”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، ناقش سير العمل بالمديرية والجهود الأمنية التي يبذلها أعضاء ومنتسبي مديرية تاجوراء في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأداء المهام الأمنية المكلفين بها.

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وتم التطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل المديرية، وسُبل إيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها، بالإضافة لعدد من المواضيع التي تُهم المديرية.

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