داخلية «الوفاق» تستعرض مع وفد أممي أوضاع المُهاجرين بمراكز الإيواء

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، مناقشة أوضاع المهاجرين والعمل على تحسين أوضاعهم داخل مراكز الإيواء، وتقديم الخدمات الإنسانية والصحية للنزلاء داخلها.

ودعا وكيل الوزارة خلال اللقاء، كافة المنظمات الدولية إلى مراعاة ظروف المهاجرين داخل مراكز الإيواء والعمل على إيجاد حلول جدية وجدرية للعمل على التقليل من معاناتهم، بحسب ما نقل مكتب الإعلام بالوزارة.