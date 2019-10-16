داخلية «الوفاق» تستعرض مع وفد أممي أوضاع المُهاجرين بمراكز الإيواء

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، الأربعاء، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمـم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، ورئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، مناقشة أوضاع المهاجرين والعمل على تحسين أوضاعهم داخل مراكز الإيواء، وتقديم الخدمات الإنسانية والصحية للنزلاء داخلها.
ودعا وكيل الوزارة خلال اللقاء، كافة المنظمات الدولية إلى مراعاة ظروف المهاجرين داخل مراكز الإيواء والعمل على إيجاد حلول جدية وجدرية للعمل على التقليل من معاناتهم، بحسب ما نقل مكتب الإعلام بالوزارة.
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