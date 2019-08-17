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داخلية «الوفاق» تضع خطة أمنية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أغسطس 2019 - 20:28
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن إعداد مديريات الأمن بالمناطق خطط أمنية بمشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى، لتأمين امتحانات طلبة الشهادة الثانوية.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، لمديريات الأمن من أجل إعداد الخطط الأمنية لتأمين المقار التي سوف تقام بها إمتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية.

وستتم هذه الخطط بالتنسيق مع اللجنة العليا للإمتحانات ومراقبي التعليم بالمناطق، لضمان سير عملية الإمتحانات على أكمل وجه ويسر ولكي يتمكن الطلبة من أداء إمتحاناتهم بأجواء يسودها الأمن، بحسب الوزارة.

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ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التعاون التام مع رجال الأمن وعدم التسبب في أية أعمال تشتت من تركيز الطلبة مثل الوقوف أمام مقار الامتحانات أو ركن المركبات الألية بطرق عشوائية مما يسبب الازدحام على الطرقات.

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