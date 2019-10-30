داخلية «الوفاق» تُشارك في أعمال المؤتمر العربي الـ33 للمسؤولين عن مكافحة المخدرات

شارك مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد فيصل كافو، الأربعاء، في أعمال المؤتمر العربي الـ33 للمسؤولين عن مكافحة المخدرات، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المؤتمر بحث نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، ولما له من إسهام في تعزيز تبادل التجارب والخبرات، مما يشكل مناسبة للاطلاع على مخرجات هذه اللقاءات، وكيف يمكن تدارس سبل توحيد المواقف العربية من قضايا المخدرات المطروحة.