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داخلية «الوفاق» تُشارك في اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 نوفمبر 2019 - 20:21
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أكد عميد “مازن” على حرص الوزارة في توطيد التعاون مع الأمانة العامة للإنتربول. [داخلية الوفاق]
اُفتُتِح الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، الاجتماع السنوي الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن وكيل الوزارة العميد ” خالد ماز” ترأس الوفد الليبي المُشارك في الاجتماع، وبعضوية مدير مديرية أمن طرابلس ومدير مديرية أمن زليتن ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

وألقى الوكيل كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع شدّد فيها على حرص واهتمام وزارة الداخلية الليبية على مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون مع دول الجوار، والدول الأخرى في منطقة شمال أفريقيا وباقي دول العالم.

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كما أكد عميد “مازن” في كلمته على حرص وزارة الداخلية في توطيد التعاون المشترك مع الأمانة العامة للإنتربول والاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لأعضاء الشرطة في وزارة الداخلية من خلال مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

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