داخلية «الوفاق» تُشارك في المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب

شارك وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد “خالد مازن”، الأربعاء، بالعاصمة التونسية، رفقة مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ والمندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس، في أعمال المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.

وافتتح فعاليات المؤتمر رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” وبمشاركة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب “محمد بن علي كومان”، وكبار الأمنيين في مختلف الدول العربية، إضافة إلى ممثلين لجامعة الدول العربية والمنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، فإن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات بينها إنشاء وحدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني، وإحداث صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، وإنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، وتوصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019م، إضافة إلى تقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2019م.

كما استعرض المؤتمر نتائج أعمال كل من فريق العمل المعني بإعادة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية واللجنة المعنية بتفعيل المؤتمرات والاجتماعات في نطاق الأمانة العامة للمجلس، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، إضافة إلى الهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بالأجهزة المعنية بشرطة البيئة في الدول العربية.

هذا وقد تم استعراض التجارب الأمنية لمديرية أمن زليتن من قِبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خلال أعمال المؤتمر، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.